Дмитрий Рыболовлев занял шестое место в рейтинге российских миллиардеров

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Фото: Игорь Катаев

newsko.ru

Forbes составил список десяти миллиардеров с наибольшими доходами.

Издание отмечает, что в отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов, в этом рейтинге учитываются «живые» деньги, которые миллиардеры получили за продажу активов или в виде дивидендов.

Бывший собственник «Уралкалия», миллиардер Дмитрий Рыболовлев занял шестую строчку рейтинга. Его годовой доход от продажи картин и недвижимости оценили в $870 млн. В 2017 году он устроил распродажу произведений искусства и продал шедевр Леонардо да Винчи «Спаситель мира» за рекордные $450,3 млн.

Первое место в рейтинге занял бизнесмен Кирилл Шамалов. Издание оценило его доход в $2,3 млрд. Основную его часть составили дивиденды и продажа акций «Сибура».