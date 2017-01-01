Матч «Амкар» — «Локомотив» перенесли в Москву

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Поединок 24-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России «Амкар» — «Локомотив» 31 марта состоится на «РЖД Арене».

Руководство пермского клуба и «Локомотива» договорились о финансовой стороне организации матча: «Локомотив» берёт на себя все расходы по проведению игры, а «Амкар» получает прибыль от продажи билетов.

«С учётом нынешней ситуации в Клубе, это существенно для «Амкара». Во-вторых, игра пройдёт на хорошем поле и в истинно футбольной атмосфере. «Амкар» никогда не оставался в Москве без поддержки наших болельщиков, и мы рассчитываем, что голос гостевого сектора арены в Черкизово поможет нашей команде проявить себя с лучшей стороны», — сообщает пресс-служба «Амкара».

В клубе также обещают в ближайшее время сообщить обладателям абонементов о способах предоставления компенсации.

Напомним, «Амкару» временно запретили проводить домашние матчи в Перми из-за отсутствия синтетической крошки на газоне стадиона «Звезда». По существующим технологиям для её засыпки нужна плюсовая температура и сухая погода.

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