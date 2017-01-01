В выходные в Прикамье температура повысится до 0°

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Фото: Константин Долгановский

В конце марта в край придёт потепление.

Сегодня днём в Перми ожидается до -2…-7° без осадков и ветра. В ночь на 24 марта в южной части края похолодает до -12…-17°, в низких местах температура может достигать до -20°. В Перми минимальная температура составит около -15°. Однако, как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, это может быть последняя такая морозная ночь в нынешнем марте. По северу края также начнётся потепление, связанное с влиянием частного циклона.

Днём в субботу на всей территории края ожидаются кратковременные, но интенсивные ливневые снегопады. Температура повысится до 0…-5°. В воскресенье, 25 марта, осадки прекратятся, и немного похолодает: в ночные часы до -6…-11°, днём — до -1...-6°.