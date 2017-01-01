В Перми десятилетний долгострой готовится к вводу в эксплуатацию Готовность объекта составляет 100%

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Сегодня, 22 марта, краевой Минстрой и инспекция Госстройнадзора встретились с дольщиками долгостроя на ул. Окулова, 62. На совещание также был приглашён и сам застройщик.

В ходе совещания глава инспекции госстройнадзора Василий Билоус рассказал, что готовность объекта составляет 100%. Однако чиновник пояснил, что пока ввести дом в эксплуатацию не получается из-за отсутствия в квартирах линолеума и у кухонных плит.

«Дом строится с 2008 года. Сейчас строительство завершено: полностью построен каркас здания, подведены все сети, внутри дома выполнена система пожаротушения, санитарно-эпидемиологической службой проведены все необходимые проверки. Наша инспекция несёт ответственность за качество построенного объекта. Мы сдаём этот дом уже три месяца, так как он не соответствует документации. Мы выезжали на объект, находили недоделки и заставляли застройщика переделывать. Сейчас мы подошли к финишной черте. Дом, по сути, готов кроме двух позиций: в квартирах отсутствуют линолеум и кухонные плиты. Есть два пути решения этого вопроса: или мы требуем от застройщика выполнить работы в полном объёме и ждём или застройщику необходимо заключить допсоглашения с дольщиками по поводу этих недоделок».

В итоге представители инициативной группы дольщиков договорились о последнем варианте. Чтобы большинство дольщиков проголосовали за скорейший ввод здания в эксплуатацию, застройщик предоставит инициативной группе список квартир, собственники которых не подписали дополнительные соглашения и не выходят на связь.

Василий Билоус предложил застройщику и дольщикам для удобства воспользоваться фронт-офисом для пострадавших участников строительства, посадив там представителя застройщика, с которым можно будет подписать соглашение. В следующий раз стороны намерены собраться на следующей неделе, чтобы принять окончательное решение.

Напомним, что также консультации дольщикам по достройке их домов ведутся во фронт-офисе на Попова, 11. Консультационный центр на базе краевого Минстроя начал работу в октябре прошлого года. Там оказывается информационно-правовая поддержка обманутым участникам долевого и паевого строительства. Ежемесячно во фронт-офис обращаются порядка 500 человек.