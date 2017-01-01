С 1 июня для жителей Прикамья заработают кабинеты в единой системе соцобеспечения Каждый гражданин сможет увидеть на информационной платформе данные о предоставляемых или предоставленных ему мерах соцзащиты

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С 1 января 2018 года в силу вступили положения статьи №5 №338-ФЗ о создании в России Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), которая будет содержать всю информацию о предоставляемых населению мерах социальной поддержки, услугах, гарантиях, выплатах и компенсациях. Эта система работает на федеральной платформе. Оператором является Пенсионный фонд Российский Федерации.

Сегодня, 22 марта, депутаты Заксобрания приняли в первом чтении пакет поправок к 28 законам Пермской области и Пермского края, регулирующих предоставление государственной социальной помощи, гарантий и мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, семьям с детьми, пенсионерам, мер господдержки укрепления и развития кадрового потенциала сельхозорганизаций и других мер социальной защиты. Для приведения региональных законов к нормам федерального законодательства их собираются дополнить строкой о необходимости предоставлять информацию населению посредством Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Обеспечение доступа граждан к новой информационной системе будет осуществляться через единый портал госуслуг. По словам министра социального развития Павла Фокина, личные кабинеты на портале заработают в полной мере с 1 июня, сейчас они наполняются информацией. Жителей края планируют информировать о системе через органы социальной защиты, отделения Пенсионного фонда, МФЦ и все другие организации, которые могут предоставлять информацию о социальных услугах.

Депутат, член комитета по социальной политике Дарья Эйсфельд отметила, что создание Единой государственной информационной системы социального обеспечения очень важно, потому что многие люди не пользуются льготами не потому, что им они не положены, а из-за того, что просто о них не знают.

«Здесь просто нужно будет иметь доступ в интернет, который есть практически у всех. И зайдя на эту платформу в свой кабинет, они увидят, какие меры соцподдержки полагаются тому или иному человеку. Это будет важно и для органов госвласти, которые смогут обмениваться информацией. Это исключит двойное финансирование разные погрешности, которые случаются на сегодняшний день», — пояснила она.