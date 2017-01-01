Пермский «Урал ФД» вошёл в список самых надёжных банков России по версии Forbes

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Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрал 100 самых надёжных представителей отрасли-2018. «Урал ФД» стал единственным региональным банком Пермского края, вошедшим в данный список.

При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских аналитических агентств. Банки выбирались исходя из трёх параметров: показатели рейтинга, активы более 10 млрд руб., доля вкладов физических лиц более 3% пассивов, говорится на сайте Forbes.

Традиционно самыми надёжными участниками рейтинга стали «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. Пермский банк «Урал ФД» занял 70-ю строчку рейтинга, опередив таких крупных мультирегиональных игроков как СКБ-банк, СМП Банк, «Восточный» и «Уралтрансбанк».

Отметим также, что по сравнению с прошлым годом «Урал ФД» укрепил своё место в рейтинге, поднявшись на 21 позицию вверх. В банке объясняют этот факт высокими позициями «Урал ФД» в рейтингах «Эксперт РА» и Moody's Investors Service и существенно выросшие за год активы.

Данные рейтинга и полный список ТОП-100 самых надёжных банков России можно найти на сайте Forbes.