Строительство второй сцены Пермской оперы откладывается ещё на год Перенос сроков объясняют затянувшимся процессом изъятия земельного участка в пятом квартале

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В поправках к бюджету Пермского края, внесённых в Заксобрание 19 марта, содержится предложение уменьшить на 186,5 млн. рублей расходы краевого минстроя, предусмотренные на строительство второй сцены Пермского театра оперы и балета в 2018 года. Эти средства заложены в адресной инвестиционной программе на разработку проектно-сметной документации второй сцены театра. Теперь планируется, что работа над проектом начнётся не раньше 2019 года.

Напомним, на сегодняшний день в краевой инвестиционной программе на 2018 год на разработку проектно-сметной документации для новой сцены Театра оперы и балета заложено 189 млн рублей, на строительно-монтажные работы с 2019 по 2022 — 6 млрд 811 тыс. рублей. «Внесенные в краевой парламент поправки предусматривают перераспределение средств по годам, при этом общий бюджет строительства остаётся прежним», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минстроя. В ведомстве уверяют, что перенос начала проектных работ не повлияет на общие сроки строительства — новую цену Пермского театра оперы и балета по-прежнему планируется построить в 2022 году. Предложенные изменения в структуре финансирования проекта объясняются переносом срока заключения госконтракта на разработку проектно-изыскательских работ из-за длительности осуществления мероприятий по оформлению земельного участка.

Ранее первый вице-премьер правительства Пермского края Михаил Сюткин сообщал, что вторую сцену театра планируется строить в квартале №5, ограниченном улицами Попова, Монастырской, Окулова и Осинской: «По большей части земельного участка все вопросы решены: она находится в безвозмездном пользовании Пермского края. По оставшейся — нами проводятся правовые процедуры для реализации проекта. Все судебные решения по этой площадке вступили в законную силу. Затем площади были переданы в пользование Управлению капитального строительства Пермского края, которое сейчас является распорядителем участка. В качестве резервной площадки также рассматривается земельный участок на Разгуляе».

По данным «Нового компаньона», пока неясны перспективы изъятия оставшейся земли в квартале №5. Претензии властей к арендующему эту площадку ООО «Авенида» состоят в том, что компания нарушила условия аренды земли, не начав строительство в срок. В «Авениде» же заявляют, что планируют строить на этой территории многоэтажный жилой дом, раздел площадки в квартале №5 организация оспаривает в суде.