В Куединском районе введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод

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В Пермском крае состоялся пуск газа сразу в двух деревнях Куединского района: был введён в эксплуатацию межпоселковый газопровод «с. Большие Кусты — д. Кашка — с. Ошья». В селе Ошья и деревне Кашка будут газифицированы 224 домовладения, где проживает более 900 человек. К этим домам до фасадов подведены газопроводы-вводы для подключения. В Ошье также готовится к пуску котельная, которая будет отапливать школу.

Этот межпоселковый газопровод протяжённостью почти 16 км был построен в рамках программы газификации. Инвестором строительства распределительных сетей (тех, что проходят внутри деревни) в Ошье длиной 12,1 км выступило АО «Газпром газораспределение Пермь». Строительство распределительных сетей в деревне Кашка выполнено за счёт средств Куединского муниципального района. 105 домов в обеих территориях уже готовы к пуску газа.

Как отметил и.о. заместителя председателя правительства Пермского края — руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальёв, в прошлом году изменились подходы к газификации: «Во главу угла мы поставили интересы жителей. Стоило поменять подходы, и программа заработала. Люди получают газ, качество жизни в сельских поселениях повышается, газифицируются школы, детские сады, ФАПы. Значит, средства бюджета расходуются с максимальной эффективностью».

Так, с начала 2018 года газ получили свыше 5 тыс. человек в семи муниципалитетах края. Было введено в эксплуатацию два межпоселковых газопровода в Верещагинском и Кишертском районе, а также газифицированы отдельные поселения в Частинском районе. Всего в этом году планируется построить 37 км межпоселковых и 175 км распределительных газопроводов. Объём инвестиций на все мероприятия газификации в 2018 году составит 1,079 млрд руб.

Помимо этого, Правительство Пермского края утвердило первый этап программы газификации (до 2019 года), в рамках которого предполагается газифицировать 8 тыс. домовладений, где проживает 24 тыс. человек.

На данный момент на основании заявок от муниципалитетов идет процесс формирования второго этапа программы газификации, куда войдут новые территории. Основополагающим фактором при выборе того или иного поселения станет число человек, которые в результате получат газ, сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.