В Перми на День города может не хватить сил правопорядка Более тысячи полицейских из Пермского края будут командированы в города, принимающие Чемпионат мира по футболу

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Сегодня, 22 марта, на пленарном заседании Законодательного собрания начальник краевого ГУ МВД Виктор Кошелев сообщил, что летом они будут должны направить в другие города более тысячи сотрудников для оказания помощи по обеспечению безопасности на Чемпионате мира по футболу.

«Мы целый месяц не увидим на улицах более тысячи сотрудников. Мы этого особо не афишируем, но надеемся на поддержку наших общественных формирований, частных охранных организаций, дружинников. Потому что мы не можем не провести День города или какое-то другое мероприятие, если нас мало или не хватает. По крайней мере, мы сделаем все возможное, чтобы мероприятия был проведены с достаточными мерами безопасности», — пояснил он.

Напомним, финал Чемпионата мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.