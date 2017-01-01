«Азот» направит более девяти миллионов рублей на летний оздоровительный отдых детей В 2018 году летняя оздоровительная кампания на филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» начнётся в конце мая

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фото пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Березниках

Школьники отправятся в три детских центра: «Лесная сказка», находящийся в Соликамском районе, а также в «Дружба» и «Сказка», расположенные неподалеку от Березников. Они соответствуют ключевым требованиям «Азота» по безопасности, благоустроенности и наличию квалифицированного педагогического персонала, поэтому предприятие ежегодно выбирает их для проведения оздоровительной кампании. Традиционно в этом году на четвертую смену в лагерь «Сказка» поедут, в том числе, и учащиеся физико-математической школы города. В «Лесной сказке» на первой лечебной смене детей ожидают необходимые по медицинским показаниям физиопроцедуры, массаж, лечебная физкультура, плавание. В «Дружбе» и в «Сказке» школьники смогут побывать в течение лета на любой из смен.

Каждая смена будет продолжаться три недели. Для родителей стоимость путевки, как и в прошлом году, составит 10% от общей цены и не превысит 2,7 тыс. рублей. Последняя смена, на которой отдохнут юные азотчики, завершится 26 августа.

«Мы понимаем, что от того, как школьники проведут летние каникулы, будет зависеть их здоровье и успеваемость в течение учебного года, — говорит начальник отдела социального развития «Азота» Екатерина Ожиганова. — Все загородные детские учреждения, выбранные филиалом «Азот», соответствуют высоким требованиям, предъявляемым нашей компанией к организаторам детского отдыха. Главное из них — безопасность детей. По опыту прошлых лет, в этих центрах дети активно проводят время, развивают коммуникативные навыки и получают все необходимое для оздоровления.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Березниках.