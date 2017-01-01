Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 23 марта
Расцветёт сирень в сквере за окном. В начале нынешней недели в Мотовилихинском районе Перми приступили к подготовительным работам перед реконструкцией сквера им. Розалии Землячки. Сквер в итоге обретёт свой исторический облик, но при этом станет комфортным и современным местом для отдыха и прогулок пермяков, в том числе и с игровой зоной для детей.
Когда темнота во благо. Жители Перми смогут принять участие во всемирной экологической акции «Час Земли».
Стандарт в пользу эстетики. В Перми прошёл круглый стол, где обсуждались стандартные требования к вывескам на фасадах зданий.
С заботой о завтрашнем дне. Краевые власти решают вопросы социальной инфраструктуры региона.
«Мы делаем одно общее важное дело». Сторонники партии «Единая Россия» подвели итоги первого года работы.
«За чистую воду!» В компании «НОВОГОР-Прикамье» подвели итоги детского творческого конкурса.
Реальное будущее. Пермяков приглашают выбрать лучшие проекты благоустройства города.
Такие разные, но всё же вместе. В пермских школах снимаются барьеры для обучения детей с ОВЗ.
Повелители новаций. Пермяки демонстрируют творческий потенциал на фестивале PROFEST.
Эко-мода на подмостках. Юбилейный экологический фестиваль приглашает гостей.
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