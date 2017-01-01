Инвестиции «УРАЛХИМА» в Перми по итогам года должны превысить 650 млн рублей Эти средства будут вложены в инвестпроекты и ремонты на «ПМУ»

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Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми в 2018 году направит основные усилия на стабилизацию работы оборудования на высоких нагрузках, на экономию природных ресурсов, а также на адаптацию существующего производства под нужды потребителя. Для достижения этих целей предусмотрено 654 млн рублей с НДС, что на 9,5% больше, чем в 2017 году.

В 2018 году будут завершены два инвестпроекта, начатых в 2015 году. Один из них — «Стабилизация производительности агрегата аммиака 1725 т/сутки в среднем по году». Ранее была введена в эксплуатацию новая установка обратного осмоса, заменены восемь секций аппаратов воздушного охлаждения. В ремонт 2018 года будет произведена их переобвязка с целью увеличения производительности системы охлаждения синтез-газа. Завершающий этап ещё одного проекта «Модернизация компрессора природного газа поз. 102-J» предполагает монтаж байпасной линии на газопроводе газораспределительной станции до компрессора природного газа с увеличенным рабочим давлением до 25-28 кгс/см2. Эффектом от реализации этого проекта станет снижение удельного расхода природного газа. В 2018 году на «ПМУ» будет проведена большая работа по проектированию технического перевооружения системы очистки СО2 и АХУ агрегата аммиака. Реализация этого инвестпроекта запланирована на капитальный ремонт 2020 года. Эффектом станет рост среднегодовой производительности агрегата аммиака с 1725 до 1764 тонн в сутки.

Проект по производству на «ПМУ» микроприллированного карбамида с размером гранул 0,3-1 мм мощностью до 20 тысяч тонн в год с последующей фасовкой также будет завершён в 2018 году. Новая система грануляционного оборудования для выпуска мелкой фракции карбамида была установлена в декабре прошлого года. В первой половине текущего года планируется построить фасовочную станцию с комплексом необходимого оборудования. В 2018 году будут проведены проектно-изыскательские работы по проекту «Увеличение фасовки карбамида в мягкие контейнеры до 333 тысяч тонн в год». Его реализация позволит при необходимости паковать в большие мешки весь производимый объём продукта. Такая потребность возникла в связи с запросом предприятий разных отраслей промышленности, приобретающих пермский карбамид для дальнейшей переработки именно в мягких контейнерах.

Кроме того, на «ПМУ» продолжается работа над проектом модернизации агрегата карбамида с увеличением мощности до 2700 тонн в сутки. Сейчас идёт приёмка рабочей документации. Проект «Карбамид 2700» предполагает развитие установки синтеза, строительство второй башни приллирования и увеличение производительности агрегата карбамида, что даст прибавку к общему объёму выпускаемой продукции порядка 250 тысяч тонн в год.

По словам директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми Алексея Аверьянова, программа развития «ПМУ» имеет различные направления и цели.

«Мы уже добились хороших результатов в увеличении мощностей по производству аммиака и продолжаем эту работу. Пройдены важные этапы в рамках проекта по наращиванию производства карбамида. Работаем и с самим продуктом: в 2018 году будет реализован проект по выпуску микроприллированного карбамида, который интересен потребителю не только как основа для сложных удобрений. Спектр его применения широк: от разнообразных химических производств до фармакологии и пищевой промышленности».

Ремонтная кампания в филиале «ПМУ» в 2018 году будет включать в себя большую часть работ по реализации инвестпроектов и работы профилактического характера — устранение дефектов, обеспечение стабильности производства и промышленной безопасности. Также запланирована большая работа по линии КИП — обновление распределённой системы управления производством аммиака Delta V.

По информации пресс-службы филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»