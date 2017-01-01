Власти Прикамья собираются просубсидировать авиарейсы в Когалым и Калининград Часть кресел готовы ежемесячно выкупать промышленные предприятия

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В Заксобрание края внесли проект поправок в бюджет на 2018-2020 годы. В частности, правительство края предложило увеличить расходы на 2018 год на субсидии авиаперевозчикам, осуществляющим региональные перевозки в салонах экономкласса по специальному тарифу.

На дополнительные субсидии собираются выделить более 26,3 млн руб. В качестве субсидируемых маршрутов предлагаются «Пермь — Нижний Новгород», «Пермь — Калининград», «Пермь — Минеральные Воды» и «Пермь — Когалым».

Маршрут «Пермь — Нижний Новгород» существовал в период с 2013 по 2016 год и был очень востребован. В июне 2017 года в связи с отзывом лицензии АО «Авиа Менеджмент Групп» авиасообщение по данному маршруту прекратилось. В 2018 году Росавиация не включила маршрут «Пермь — Нижний Новгород» в перечень субсидируемых маршрутов, так как Нижегородская область отказалась от софинансирования. Чтобы избежать прекращения авиасообщения по данному направлению, Минтранс готов просубсидировать маршрут из краевых средств. Кроме того, в Министерство транспорта Пермского края уже неоднократно обращались «Метафракс» и ОАО «НИИК» (Дзержинск, Нижегородская область) с просьбой решить проблему отсутствия прямого авиасообщения между субъектами. В Пермском крае строится крупный промышленный комплекс по производству Аммиака-карбамида­ меламина, и генеральный подрядчик — ОАО «НИИК» — даже готов ежемесячно выкупать 30 кресел на маршруте. Для осуществления авиарейсов по маршруту «Пермь — Нижний Новгород» в 2018 году в период с 15 июня по 31 декабря 2018 года с частотой два рейса в неделю потребуется 4,9 млн руб. (ожидаемый пассажиропоток — 1,7 тыс. человек).

Прямые рейсы из Перми в Калининград на текущий момент не выполняются. Так как Калининград является туристическим направлением, в минтрансе считают, что линия «Пермь — Калининград» имеет большой потенциал для развития, в том числе за счёт проведения в 2018 году чемпионата мира по футболу. Также имеется возможность использовать Калининград как транзитный аэропорт для пассажиров, следующих в Европу. Для осуществления авиарейсов по маршруту «Пермь — Калининград» в 2018 году в период с 15 июня по 30 сентября 2018 года с частотой два рейса в неделю потребуется 6 млн руб. Ожидаемый поток пассажиров на данном направлении за четыре месяца составит более 1 ,5 тыс. человек.

Полёты по популярному туристическому направлению «Пермь — Минеральные Воды» открыты с 4 ноября 2017 года. За девять парных рейсов перевезено 647 пассажиров. Для осуществления авиарейсов в 2018 году в период с 1 июня по 30 сентября 2018 года (два рейса в неделю) и с 1 октября по 31 декабря (один рейс в неделю) потребуется 8,5 млн руб. Ожидаемый поток пассажиров за данный период — 2,2 тыс. человек.

До настоящего времени прямые авиарейсы из Перми в Когалым не осуществлялись. Данное направление является стратегически важным для группы «Лукойл», и предприятия готовы выкупать кресла на данном направлении. Для осуществления авиарейсов по маршруту «Пермь — Когалым» в 2018 году в период с 15 июня по 31 декабря 2018 года с частотой два рейса в неделю потребуется 7,6 млн руб.

В финансово-экономическое обосновании к проекту поправок говорится, что деньги на дополнительное субсидирование рейсов планируется, например, взять из остатка бюджетных ассигнований 2017 года, предусмотренных на предоставление субсидии авиаперевозчикам (11,5 млн руб.) и неосвоенных средств, заложеных на создание, развитие и эксплуатацию системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации (13,8 млн руб.).

Отметим, в перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2018 год, утверждённый краевым минтрансом в декабре прошлого года, входят рейсы из Перми в Самару, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Новосибирск и Минеральные Воды. В феврале министерство выбрало перевозчиков по маршрутам «Пермь — Минеральные воды» и «Пермь — Краснодар» — авиакомпания «ЮВТ Аэро», и «Пермь — Новосибирск» — «Сибирь».