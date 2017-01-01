Игорь Никитин официально стал министром связи Прикамья
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Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», губернатор края Максим Решетников подписал распоряжение о назначении Игоря Никитина на должность министра информационного развития и связи.
До этого момента Игорь Никитин оставался в правительстве последним министром, работавшим с приставкой и.о.
Напомним, первый заместитель главы минсвязи Игорь Никитин начал исполнять обязанности министра с декабря 2017 года, после того как глава ведомства Павел Шевыров подал в отставку по семейным обстоятельствам.
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