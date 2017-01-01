Минздрав Прикамья планирует закупить контрацептивы для малоимущих женщин Таким образом власти хотят снизить показатели младенческой и материнской смертности в регионе

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев

Фото: Константин Долгановский

В проекте поправок к бюджету Пермского края, внесенных в Заксобрание 19 марта, планируется предусмотреть на 2018 год средства в размере 1,71 млн рублей на обеспечение женщин, относящихся к категории малоимущих, внутриматочными контрацептивами средней стоимостью 300 руб. за штуку. Предусмотренные деньги позволят обеспечить 5,7 тыс. жительниц Прикамья эффективными и безопасными средствами контрацепции. «В результате чего будут достигнуты показатели материнской и младенческой смертности, установленные госпрограммой», — сообщается в проекте поправок к краевому бюджету. Напомним, согласно федеральной программе «Развитие здравоохранения», к 2020 году уровень материнской смертности в стране должен снизиться до 0,015%, младенческой смертности — до 0,64% случаев.

Напомним, услуга по подбору и назначению противозачаточных средств, обеспечению ими лиц, входящих в группы социального риска, подлежащих обеспечению контрацептивами за счет средств ОМС, входила в краевую территориальную программу оказания бесплатной медицинской помощи до 2016 года. Позже она была уже недоступна. С инициативой предоставить возможность бесплатной контрацепции малоимущим жительницам Пермского края в региональный минздрав обратилась руководитель пермской общественной организации «Территория семьи» Анна Зуева.

«Мы всячески поддерживаем демографический рост в стране, но в данном случае речь идёт о тех немногих женщинах, которые имеют трёх и более детей, в связи с чем их доход уже ниже прожиточного минимума. А последующий ребёнок сделает из этой бедной семьи просто-напросто нищую. И такие женщины в условиях, когда их ежемесячный доход составляет, например, шесть тысяч рублей, не могут пожертвовать триста рублей, чтобы поставить себе средства контрацепции. Отсюда множество проблем, включая домашние роды и домашние аборты», — пояснила в разговоре с «Новым компаньонов» Анна Зуева, добавив, что помимо многодетных матерей эта мера рассчитана также на женщин, болеющих СПИДом, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью.

По словам Анны Зуевой, предложение вернуть бесплатные услуги по контрацепции для малоимущих жительниц Пермского края поддержал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его ведомство провело аналитическую работу, сосчитав число женщин, живущих за чертой бедности и входящих в группы социального риска. Наиболее оптимальными средствами предотвращения беременности для этих социальных групп признали внутриматочные контрацептивы. Поправки к бюджету Пермского края были подготовлены, исходя их показателей численности женщин, потенциально заинтересованных в этой услуге, и средней стоимости противозачаточных спиралей.

Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минздраве, по статистике, половина погибающих в Прикамье младенцев рождается у социально дезадаптированных женщин, страдающих тяжелыми формами СПИДа и туберкулеза. Каждый пятый случай младенческой смертности в регионе связан с социальным неблагополучием семьи или матери, а также патологиями течения беременности и родов у пациенток, не заинтересованных в деторождении. Также практика предоставления бесплатных услуг по контрацепции для малоимущих женщин будет способствовать сокращению числа абортов и отказов от детей, считают в ведомстве.