Пермский студент запатентовал программу для ускорения работы Почты России

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Фото: пресс-служба ПГНИУ

Студент механико-математического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Антон Неверов разработал программу, призванную упростить обработку почтовых отправлений.

«Программа предназначена для автоматизации занесения в электронную базу штрих-кодов писем. Применяется в качестве дополнительного инструмента к программе, уже используемой в почтовых отделениях. Программа позволяет сократить время ожидания оператора, затрачиваемое на обработку почтовых отправлений», — объясняет разработчик.



Проект молодого новатора уже функционирует в трёх отделениях «Почты России» и его эффективность доказана на практике, сообщают в ПГНИУ. В планах у Антона Неверова — доработать программу, чтобы свести обучение оператора к минимуму, и распространить её в других отделениях страны.



В феврале 2018 года программа пермского студента «IT ППР: обработка почтовых отправлений» была зарегистрирована в Роспатенте. Помощь в регистрации разработки оказал инновационный центр «Мозгово», резидентом которой является Антон Неверов.