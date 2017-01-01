Следователи проверяют работу РСТ Краевое СУ СКР возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий

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Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», сейчас сотрудники СУ СКР и ФСБ проводят следственные действия в помещениях РСТ, зампредседателя правительства — руководитель региональной службы по тарифам Антон Удальёв и его заместитель Татьяна Русакова доставлены на допрос.

По версии следствия, РСТ незаконно отменила долгосрочные тарифы для ряда электросетевых компаний. В результате осенью прошлого года они недополучили от 2 до 20 млн руб.

«РСТ сотрудничает со следствием — передаёт все материалы, в том числе данные по итогам внутренних проверок. Изымаются документы и тарифные дела, касающиеся снижения или отмены тарифов для ресурсоснабжающих организаций», — прокомментировали в Региональной службе по тарифам.

При этом в РСТ отметили, что дело возбуждено по факту превышения полномочий, и процессуальный статус Антона Удальёва ещё не определён.