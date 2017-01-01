Самый рассеянный абонент «МегаФона» живёт в Березниках

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За год в краевой столице в 1,5 раза выросло количество пекарен в формате «у дома». При этом пермяки выбирают не только еду на ходу, но и комплекс мобильных услуг быстро и в одном месте. Посещаемость салонов связи «МегаФона» к концу 2017 года увеличилась на 20% и достигла в некоторых районах мегаполиса 700 человек в день.

Магазин электроники, банк, страховая компания, пункт выдачи интернет-заказов — всё это объединяет салон связи «МегаФон». Здесь можно купить смартфон, оформить покупку в рассрочку, настроить оборудование, а также получить далёкие от телекома услуги — перевести деньги по всему миру, заплатить за кредит или застраховать здоровье. В Пермском крае подобных салонов связи порядка полусотни, они есть в каждом районе столицы и городах края с численностью выше 20 тыс. человек.

Пермяки чаще всего обращаются в салон, чтобы пополнить баланс, купить оборудование и заменить сим-карту. Есть здесь свои лидеры — за прошлый год один из жителей Березников 14 раз обращался с просьбой выдать ему новую сим-карту взамен утраченной или испорченной. Консультантам удаётся качественно обрабатывать самые необычные запросы: 90% клиентов, оценивших работу сотрудников, ставят за сервис оценку «отлично».

«Самые счастливые абоненты живут в Перми, Березниках и Кудымкаре. Жители этих населённых пунктов чаще всего дают «пятёрки» консультантам. Мы стремимся, чтобы число довольных абонентов росло, и за последние три месяца открыли в Перми салоны связи в ТЦ «7 чудес» и в районе автовокзала, а также в Добрянке», — рассказывает руководитель по продажам на массовом рынке Пермского отделения «МегаФон» Анна Адамова.

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