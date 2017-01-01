Визит-центры для туристов в Соликамске и Кунгуре признали неэффективными Теперь краевое минспорта, ответственное за развитие туризма в Прикамье, предлагает открыть их в Хохловке и Вишерском заповеднике

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Сегодня, 21 марта, на заседании комитета Заксобрания по экономической политике заместитель министра физической культуры, спорта и туризма Татьяна Чеснокова рассказала, что ведомство планирует поменять подход к созданию информационно-туристических центров в муниципалитетах.

Кроме Перми визит-центры для туристов сейчас существуют Соликамске и Кунгуре. Татьяна Чеснокова пояснила, что эти города были выбраны как наиболее привлекательные места с точки зрения посещаемости. Например, соликамское направление было выбрано, так как в сторону Верхнекамья идут значительные туристические потоки, туристические группы из Соликамска уезжают в Усолье или Чердынь.

«Есть желание поменять подход. Сегодня фронт-офисы, которые есть, работают весьма неэффективно из-за своего местоположения. Конечно, изначально для них подбирались наиболее проходимые места, где было бы удобно найти информационно — туристический центр, но у нас есть объекты постоянного пребывания туристов. Наше мнение, что не надо сейчас ставить точку в центре города, если автобус или автобусный тур из Перми проезжает мимо этого туристского информационного центра. Мы предлагаем создание визит-центров на туристических объектах. Условно говоря, появление визит-центра в Хохловке, как в точке притяжения туристического потока, и в Вишерском заповеднике».

Соответствующие поправки собираются внести в госпрограмму и бюджет края.