Ставить киоски и павильоны в Пермском крае будут победители электронных аукционов Краевые власти готовятся внедрить новую схему размещения нестационарных торговых объектов

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 21 марта, на заседании правительства Пермского края региональные власти рассмотрели вопрос о развитии торговой деятельности на территории Пермского края.

По данным министерства промышленности, предпринимательства и торговли региона, по итогам 2017 года оборот розничной торговли достиг 500 млрд руб. Показатель в сопоставимых ценах соответствует уровню 2016 года, что свидетельствует о стабилизации ситуации в сфере торговли на территории Прикамья.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, сейчас, когда в регионе начался рост, нужно заранее определить единые правила игры — понятные и прозрачные. «Нужно создавать цивилизованные и комфортные условия для развития торговли, работы предпринимателей для обеспеченности населения необходимыми и качественными товарами и услугами», — заявил губернатор.

За последние три года отмечается положительная динамика в развитии торговой деятельности. В рамках своего выступления зампред правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов доложил, что ежегодное увеличение количества объектов торговли в крае составляет 7%. Рост происходит, прежде всего, за счет развития стационарных торговых объектов.

«Также серьёзное внимание в крае уделяется размещению нестационарных торговых объектов и развитию ярмарочной торговли, являющихся действенным механизмом поддержки местных товаропроизводителей, в части создания дополнительного канала сбыта продукции и обеспечения потребности населения в продовольственных товарах», — подчеркнул Алексей Чибисов.

Правительством приняты нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в регионе. Нормативы установлены на стационарные торговые объекты, нестационарные торговые объекты, реализующие сельхозпродукцию, печатную продукцию, со специализацией «Общественное питание», торговые места на розничных рынках, а также торговые объекты местного значения.

По состоянию на 1 января 2018 года фактическая обеспеченность торговыми площадями по каждой из выделяемых категорий в регионе превышает значение утвержденных нормативов минимальной обеспеченности, что свидетельствует о развитии потребительского рынка.

Так, минимальная площадь стационарных торговых объектов должна составлять 431,4 кв. м. на 1000 человек. Сейчас в Прикамье этот показатель составляет 816,3 кв. м. на 1000 человек. А минимальный показатель НТО с печатной продукцией равен фактическому и составляет 1,2 точки на 1000 человек.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов отметил необходимость регулярного мониторинга соответствия имеющихся в регионе площадей установленному нормативу. Омбудсмен предложил сверять показатели не реже, чем раз в год.

Для повышения уровня конкуренции на рынке нестационарной торговли в Пермском крае региональный минпромторг разработал порядок организации и проведения аукционов в электронной форме на право размещения НТО.

Губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что этот механизм важен с точки зрения планирования развития торговли: «Такой подход обеспечит не только прозрачность, но и позволит предпринимателям заключать долгосрочные контракты. А муниципалитетам — учитывать это в своих документах стратегического планирования по развитию торговли».

Проект порядка согласован с прокуратурой Прикамья, региональным управлением Министерства юстиции России, УФАС России по Пермскому краю и прошёл оценку регулирующего воздействия, по результатам которой получено положительное заключение краевого Министерства экономического развития и инвестиций.

Руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин подчеркнул, что порядок организации и проведения электронных аукционов по размещению НТО — первый документ в этой сфере, поэтому не исключено, что во время применения его на практике будут внесены какие-то коррективы. «В целом документ нас устраивает, мы считаем, что электронные аукционы — удобная форма определения арендаторов как для муниципалитетов, так и для антимонопольной службы с точки зрения выявления картелей», — сказал Александр Плаксин.

Принятие порядка проведения аукционов и утверждение нормативов минимальной обеспеченности площадью торговых объектов позволит муниципальным органам реализовывать более эффективную политику в сфере развития торговой деятельности и обеспечения доступности населения основными социально значимыми продовольственными товарами.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края