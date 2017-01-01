Пермская опера проведёт школу для театральных блогеров

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Фото: Сергей Федосеев

С 25 по 28 марта Пермский театр оперы и балета и Ассоциация театральных критиков при поддержке Союза театральных деятелей РФ проведут в Перми Школу театрального блогера. Её ведущим станет музыкальный критик и драматург Илья Кухаренко.

Проект адресован тем, кто интересуется театром и хочет создать свой театральный блог. В течение четырёх дней семь участников будут смотреть спектакли, обсуждать их, участвовать в семинарах и учиться писать рецензии и отзывы о спектаклях. Занятия будут проходить в формате «интенсив» и предполагают ежедневную занятость утром и вечером (от 8 часов).

Обучение бесплатное. Принять участие в первой пермской Школе театрального блогера могут как начинающие авторы, так и опытные журналисты. Заявки на участие принимаются до 10.00 23 марта на почту: pr.permopera@gmail.com. Состав участников будет объявлен в этот же день в 17.00.