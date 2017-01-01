Местные власти в Прикамье смогут объявлять «сухим» каждый пятый день в году Правительство Пермского края значительно расширило перечень дат для возможного запрета продажи спиртного в муниципалитетах

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня на заседании правительства Пермского края рассмотрели вопрос об установлении дней полного запрета на розничную продажу алкоголя в муниципалитетах региона в 2018 году. Постановление правительства предусматривает расширение перечня дат запрета продажи алкогольной продукции с 34 до 84 дней. При этом заведения общественного питания, у которых есть лицензия, продавать алкоголь смогут.

Губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, в регионе третий год подряд вводится полный запрет на продажу алкогольной продукции в праздники муниципального масштаба: «Опыт прошлых лет показал, что эффект от решений есть, и он существенный: в эти дни на массовых мероприятиях, в общественных местах, на улицах в разы сократилось число пьяных людей. А наши правоохранители отмечают снижение преступлений, совершённых в алкогольном опьянении».

По данным правоохранительных органов, в прошлом году году, по сравнению с 2016 годом, в дни запрета уровень зарегистрированных преступлений в состоянии алкогольного опьянения снизился на 60%. Привлечение лиц к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения сократилось на 30%.

«В проект постановления, помимо крупных мероприятий, дополнительно включены мероприятия, которые проводятся в небольших населённых пунктах (день села, день деревни, а также фестивали муниципального уровня), на которых планируется присутствие большого скопления граждан. Если в 2017 году таких дат было 34, то в этом году их станет 84», — отметил в своем докладе министр промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья Алексей Чибисов.

Отмечается, что принятие постановления не повлечёт увеличения расходов бюджетной системы региона.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов отметил важность рассмотрения возможности публикации постановления на 2019 год заранее, чтобы предприниматели были извещены о его действии заблаговременно и имели возможность скорректировать свой график работы.