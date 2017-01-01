«СтройПанельКомплект» провёл «День риэлтора»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: АО «СтройПанельКомплект»

20 марта в конференц-зале АО «СтройПанельКомплект» прошло мероприятие для агентств недвижимости и риэлторов города. «День риэлтора» посетили около 25 организаций-партнёров.

В рамках встречи специалисты отдела продаж рассказали гостям о технологии панельного домостроения «97 серии», монолитно-каркасной системы «Аркос» и готовых кирпичных стен «WanderBlok». Встреча была организована на территории завода неслучайно — именно здесь начинается жизнь масштабных строительных проектов застройщика. Гости познакомились с технологией производства, системой лабораторного контроля, выстроенной на предприятии и производственным парком основных подразделений завода.

Исполнительный директор отдела продаж Татьяна Алексеева презентовала слушателям новые формы сотрудничества и партнёрских программ, которые реализуются в текущем году.

Фото: АО «СтройПанельКомплект»

В дружественной атмосфере, за чашкой ароматного кофе состоялся диалог профессионалов, который повысил понимание продукта компании, информативность о жилых комплексах и возможностях взаимовыгодного сотрудничества для специалистов по продажам.

«СтройПанельКомплект» неизменно транслирует максимальную открытость как для деловых партнеров, так и для покупателей квартир. Все программы и нововведения направлены, прежде всего, на расширение возможностей приобретения квартир для потенциальных покупателей. Сегодня аффилированными партнёрами отдела продаж являются более 30 агентств недвижимости города — это расширяет выбор для тех, кто планирует покупку новой квартиры.

«Мы благодарим наших партнёров за доверие и создаём для них выгодные, прозрачные и понятные условия сотрудничества, в основе которых лежит надёжность застройщика и качество продукта», — рассказывают в «СтройПанельКомплекте».

На следующей встрече, которые будут проходить на регулярной основе, гости смогут посетить производственные цеха завода и увидеть процесс изготовления конструкций будущего дома.

Фото: АО «СтройПанельКомплект»

www.spk.perm.ru

Реклама