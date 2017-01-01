PAN City Group приглашает на Ярмарку недвижимости

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Фото: PAN City Group

Завтра, 22 марта, в Перми стартует самый масштабный выставочный проект, посвящённый рынку недвижимости — «Ярмарка недвижимости».

Межрегиональная выставка жилой, загородной и коммерческой недвижимости, ипотечного кредитования и страхования недвижимости будет проходить с 22 по 25 марта на территории выставочного комплекса «Пермская ярмарка» по адресу: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 59.

Девелопер PAN City Group представит на «Ярмарке недвижимости» собственные проекты — строящиеся жилые комплексы «Салют» и «Атмосфера», а также уникальные условия на собственный пул эксклюзивных квартир в других новостройках города. А в преддверии дачного сезона компания PAN City Group предложит выгодные условия на приобретение земельных участков.

Профессиональные брокеры помогут подобрать подходящий вариант будущей квартиры. На выставке у посетителей будет возможность забронировать квартиру, получить консультацию по продаже и реализации своего вторичного жилья, а также ознакомиться с текущими тенденциями на рынке жилой недвижимости.

PAN City Group — крупная девелоперская компания, которая успешно функционирует на рынке недвижимости Перми уже более 25 лет и проводит все виды сделок с объектами недвижимости.

Подробности можно узнать по телефону: (342) 257-17-17, или в офисе продаж PAN City Group по адресу: ул. Ленина, 72а, а также на сайте panperm.ru.

Проектная декларация — на сайтах atmosferaperm.ru и salutdom.r u и на официальном сайте застройщика ООО «СИТИ Проект» pancityproject.ru.

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