Новый мост через Каму предложено сделать автомобильно-железнодорожным АО «РЖД» и правительство Прикамья обсудили строительство нового железнодорожного обхода Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Вчера, 20 марта, состоялось совещание ОАО «РЖД» и правительства Пермского края, на котором рассмотрели два наиболее оптимальных варианта прохождения трассы нового железнодорожного обхода и мостового перехода через Каму, их протяжённость, а также точки примыкания обхода к существующей инфраструктуре.

В совещании в формате видеоконференции приняли участие начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Алексей Миронов, первый заместитель председателя правительства Пермского края Михаил Сюткин, руководители «Института экономики и развития транспорта» (ИЭРТ), АО «Уралжелдорпроект» и АО «Уралгипротранс», сообщают в пресс-службе администрации главы региона.

Первый вариант предполагает строительство обхода с примыканием по станции Пальники (общая протяжённость — 49,3 км, в том числе новое строительство — 28,9 км). Второй — примыкание на перегоне Пальники — Дивья с открытием разъезда Бобки — предполагает 37,9 км нового строительства при той же общей протяжённости обхода (49,3 км). Было отмечено, что строительство железнодорожной линии в обход станции Лёвшино и дамбы КамГЭС позволит обеспечить пропуск повышенного вагонопотока с севера Пермского края в настоящее время и на перспективу.

Стороны обсудили перспективы создания мультимодального транспортно-пересадочного узла на остановочном пункте Мотовилиха. Этот проект рассматривается в связи с предстоящими изменениями пассажирского сообщения (ограничением движения по горнозаводской ветке Свердловской магистрали на участке Пермь-2 — Пермь-1 — Мотовилиха для благоустройства набережной Камы).

Планируется, что в ближайшее время будет подготовлена итоговая технико-экономическая оценка реализации инвестиционного проекта «Развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода».

«На текущий момент производится стоимостная оценка вариантов совмещённого и раздельного строительства железнодорожного и автомобильного мостов», — пояснил министр транспорта Николай Уханов.

Напомним, впервые о масштабных проектах реорганизации железнодорожного движения в краевой столице было заявлено во время приезда в Пермь президента России Владимира Путина. В сентябре 2017 года губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал президенту проект преобразований. Глава государства поддержал идею и в дальнейшем способствовал встрече губернатора с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым.

«Мы вернулись к идее возведения обхода через Пальники и Каму. Руководство РЖД дало поручение региональным филиалам рассмотреть варианты строительства совмещенного автодорожного и железнодорожного моста в два уровня. После завершения работ на Восточном обходе и возведения моста через Чусовую станет возможным строительство автодорожного Северного обхода. Таким образом, мы замкнем кольцо вокруг города», — заявил губернатор Максим Решетников.