В Пермском районе из-за незаконной врезки в трубопровод произошла утечка нефтепродуктов

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Вчера вечером, 20 марта, в районе посёлка Мулянка произошла учетка нефтесодержащей жидкости внутрипромыслового трубопровода, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По предварительным данным, причиной стала несанкционированная врезка в трубопровод. Водным объектам и населенным пунктам ничего не угрожает. Для устранения аварии на место происшествия прибыли 27 человек и 15 единиц техники.