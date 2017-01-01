Пермские нефтяники присоединятся к международной акции «Час Земли-2018»

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В субботу, 24 марта, в 20.30 на офисных зданиях организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае будет выключено внешнее освещение ровно на один час. Так, например, в центральном офисе «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на улице Ленина, 62 помимо всей внешней иллюминации отключат ещё и подсветку декоративных арок и дежурный свет в здании.

Акция в первую очередь привлекает внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.

Нефтяники призывают всех жителей Пермского края присоединиться к «Часу земли», который в этом году проходит под лозунгом «Голосуем за природу!», и отключить электричество в домах с 20.30 до 21.30 по местному времени.

Справка

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — одно из крупнейших предприятий сегмента «геологоразведка, добыча нефти и газа» в структуре компании «ЛУКОЙЛ». Основную производственную деятельность ведёт в Прикамье. По итогам 2017 года «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» добыло более 15 млн тонн нефти и 1,9 млрд кубометров газа. Всего организации группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае в прошлом году пополнили бюджет региона на сумму свыше 15 млрд руб.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»