Правительство РФ выделило Пермскому краю 80 млн руб. на развитие паллиативной службы

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Пермский край получит 79 млн 975,4 тыс. руб. на развитие паллиативной медицинской помощи из резервного фонда правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым 15 марта.

За счёт этих средств пациенты с неизлечимыми заболеваниями будут обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Кроме того, межбюджетные трансферты направлены на организацию мониторинга оказания паллиативной медпомощи взрослым и детям, обеспечение медорганизаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому.

Всего на развитие паллиативной службы в России правительство направит 4,35 млрд руб. Наибольший объём средств получит Краснодарский край — 173 млн руб. Соседняя Свердловская область — 125 млн руб.

Отметим, правительство РФ также выделит Пермскому краю 71,6 млн руб. для обеспечения людей с инвалидностью необходимыми лекарствами.