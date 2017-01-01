Пермяки смогут бесплатно провериться на туберкулёз

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На этой неделе в Перми пройдут мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы с туберкулёзом.

Как сообщила главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова, цель Всемирного дня борьбы с туберкулёзом — рассказать жителям Прикамья про это опасное заболевание и научить их методам профилактики. «Нам очень важно акцентировать внимание людей на необходимости ежегодного прохождения флюорографии, как самого эффективного способа ранней диагностики туберкулёза», — пояснила она.

Так, 22 марта с 10.00 до 15.00 часов в Пермском краевом центре профилактики (ул. Пушкина, 85) все желающие смогут пройти анкетирование на выявление факторов риска развития туберкулёза, флюорографию и при необходимости получить консультацию врача-фтизиатра.

В субботу, 24 марта, с 10.00 до 16.00 в Парке им. Горького жители Перми смогут бесплатно провериться в мобильном центре здоровья. Там им помогут узнать артериальное давление, уровень сахара и холестерина, и дадут краткую консультацию терапевта по результатам скрининга. Также все желающие смогут пройти флюорографию в передвижном кабинете (результат готовится в течение 5 минут) и задать все интересующие вопросы по иммунопрофилактике, лечению и диагностике туберкулёза специалистам пермского краевого диспансера «Фтизиопульмонология».

В медицинских учреждениях края пройдут школы здоровья и лекции для пациентов. Узнать их расписание можно, обратившись в поликлинику по месту прикрепления, сообщает пресс-служба минздрава.

Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается 24 марта. В это день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулёза (палочки Коха). Это открытие существенно расширило возможности для диагностики и лечения заболевания, от которого в 19 веке умирал каждый четвёртый (устаревшее название туберкулёза — чахотка).