Финалы Континентального кубка в Прикамье через онлайн-трансляцию посмотрело более 100 тысяч человек

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17 и 18 марта на базе федерального центра «Снежинка» в Чайковском проходили финальные этапы Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. На трибунах присутствовало около двух тысяч болельщиков, ещё 100 тыс. человек во всем мире следили за ходом соревнований через онлайн-трансляцию.

Победу за приз, Хрустальный Глобус, оспаривали представители девяти стран: Чехии, Австрии, Казахстана, Германии, Польши, Словении, Италии, Финляндии и России. Из-за погодных условий второй соревновательный день был отменён в целях безопасности спортсменов. Однако болельщикам была предоставлена возможность посмотреть на выступления творческих коллективов, принять участие в мастер-классах и благотворительной программе.

Напомним, первый соревновательный день закончился победой австрийского спортсмена Штефана Хубера, второе место занял немецкий спортсмен Константин Шмидт, третьим стал Словенец Цене Превц. Лучшим из россиян стал Дмитрий Васильев, занявший пятое место, пермский летающий лыжник Егор Усачёв стал 29-м, этот результат позволит ему выступать в этапах Кубка мира и летнего Гран-при на следующий год.

По итогам результатов всех этапов Континентального Кубка сезона 2017/18 годов победителем по сумме баллов стал Мариус Линдвик из Норвегии.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края