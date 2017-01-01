В Перми могут запретить размещать киоски вблизи жилых домов

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 20 марта, комитет по экономическому развитию Пермской гордумы рассмотрел поправки в правила благоустройства и содержания территории.

Проектом решения предлагается запретить размещать нестационарные торговые объекты на придомовых территориях, ближе, чем за 15 м от фасадов и окон зданий, в арках, на детских, спортивных площадках и площадках отдыха, на автостоянках, в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения, в границах полосы отвода автомобильной дороги и там, где киоск мешает проходу или проезду. При размещении НТО требуется опираться исключительно на утвержденную схему и требования строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. Также проектом решения предлагается закрепить требования к внешнему облику нестационарных объектов.

Председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе считает, что в городе было необходимо установить новые требования по размещению киосков.

«Некоторые владельцы начали злоупотреблять правом собственности. Прикрываясь тем, что это частная собственность, стали размещать на земельных участках объекты, которые не красят город и создают, в том числе угрозу жизни людей — это касается пожарных требований. На сегодняшний день все наши старания привести город в нормальное состояние без этого документа невозможны. У нас более или менее порядок на муниципальной земле и отсутствие порядка на частной территории. Надо посмотреть, как этот документ себя зарекомендует, но принимать его надо. При этом не исключаю возможность его корректировки в дальнейшем. Есть время до 1 июня, чтобы документ могли изучить все заинтересованные стороны, и если есть необходимость — обратиться за разъяснениями в прокуратуру или судебные органы и проверить его на соответствие федеральному законодательству».

Проект поправок собираются принять в первом чтении 27 марта на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы. Документ может вступить в силу поэтапно с 1 июня 2018 года и 1 января 2019 года для различных территорий, сообщает пресс-служба городской думы.