Лучший результат в Прикамье Владимир Путин показал в Сивинском районе, худший — в Александровском Крайизбирком подвел официальные итоги голосования по выборам президента России на территории региона

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Согласно последним данным, средняя явка на выборах в Пермском крае в минувшее воскресенье составила 66,51%. Пермский край вошел в десятку «передовиков» по динамике явки на выборах президента по сравнению с 2012 годом, став первыми среди регионов Приволжского округа по этому показателю.

Действующий президент Владимир Путин выиграл с большим отрывом от других кандидатов, в Прикамье он получил 73,35% голосов. Коммунист Павел Грудинин, занявший на выборах в Пермском крае второе место, набрал лишь 10.55%.

По итогам выборов председатель Законодательного собрания Валерий Сухих отметил: «Если бы существовала номинация «темпы роста», то Пермский край стал бы чемпионом в этой номинации. Очень радует тесное взаимодействие всех участников выборного процесса, консолидация различных составляющих, направленных на результат. Хотелось, чтобы такая взаимная поддержка и далее работала на благо Пермского края».

По данным системы ГАС-выборы, самый низкий результат Владимира Путина отмечен в Александровском районе (70%), чуть больше действующий президент набрал в Кизеловском (70,02%) и Куединском (70,72%) районах. Краевой рекорд по голосованию за Владимира Путина поставил Сивинский район (82,41%), следом за ним с отрывом идут Усольский район (80,56%), Кудымкарский район (80,11%) и ЗАТО «Звездный» (80,1%).