В реализации краевой госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта» нашли нарушения на 3,2 млрд рублей В министерстве физкультуры и спорта Прикамья заявляют, что уже устранили большую часть из них

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 20 марта, на заседании инфраструктурного комитета Заксобрания Прикамья глава краевой КСП Геннадий Тушнолобов раскритиковал ход реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта» в регионе. По словам бывшего краевого премьера, эта госпрограмма «имеет низкий качественный уровень разработки», и ни один из 23-х показателей её эффективности не достигнут. Объем выявленных счётной палатой нарушений составил 3 млрд 210 млн рублей, из них 2 млрд 211 млн рублей относятся к нарушению порядка предоставления субсидий. По словам Геннадия Тушнолобова, в судебном порядке был предотвращён ущерб бюджету Пермского края на 28,4 млн рублей. Удовлетворены требования о взыскании задолженности по предоставленным субсидиям в размере полумиллиона рублей. В результате в адрес правительства Пермского края КСП направила 25 предложений, 14 из них касаются совершенствования нормативной базы в сфере физической культуры и спорта.

В разговоре с «Новый компаньоном» Геннадий Тушнолобов сообщил, что информация о выявленных нарушениях включена в отчёт краевой контрольно-счётной палаты за 2017 год, и в нём зафиксированы нарушения, в том числе, допущенные в прошлом году. По словам бывшего краевого премьера, большинство нарушений касаются спортивных объектов, которые не были построены или не были сданы в эксплуатацию. В качестве примера Тушнолобов привёл ситуацию со строительством футбольного манежа «Пермь Великая» в краевой столице.

В пресс-службе министерства физкультуры и спорта Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что упомянутые главой КСП нарушения были допущены ведомством с 2014 по 2016 год – счётная палата проверяла министерство с мая по сентябрь 2017 года и рассматривала только данные предыдущих лет. «Большая часть нарушений, выявленных в ходе проверки, министерством устранены. В частности, разработан порядок предоставления субсидий спортивным федерациям в Пермском крае. Работа над ошибками проходила при полном взаимодействии и под руководством КСП», - сообщили в минспорта.

Напомним, министром спорта Пермского края с января 2017 года является Олег Глызин. С 2011 по 2016 год главой минспорта был Павел Лях, который сейчас является обвиняемым в злоупотреблении служебными полномочиями по двум уголовным делам — о хищениях из бюджета Пермского края при реконструкции стадиона «Динамо» и незаконной организации тренировочных сборов на базе отдыха «Раздолье» в Чайковском. С 2013 года по январь 2017 года Геннадий Тушнолобов работал председателем кабинета министров Пермского края, в январе 2018 года он возглавил Контрольно-счётную палату региона.