Декорации к фильму «Сердце Пармы» в Губахе начнут строить летом Продюсерская группа киноленты сегодня встретилась с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 20 марта, губернатор Пермского края Максим Решетников провёл встречу с продюсерской группой фильма по роману Алексея Иванова «Сердце Пармы». Глава региона познакомился с режиссёром-постановщиком картины Антоном Мегердичевым, известным зрителям по фильму «Движение вверх».

Антон Мегердичев рассказал, что съёмки киноленты пройдут в Губахе, где будут построены декорации древних пермских городов: Чердыни, Усть-Выма, Ибыра. На сегодняшний день приобретены 3 тыс. м3 леса для строительства декораций. Постройки начнут возводить летом 2018 года.

Весь съёмочный процесс займёт 130 дней. Планируется, что основная часть сцен будет отснята следующей зимой. Подготовка к съёмкам длится уже полгода. Кандидатуры актёров пока не утверждены. Для съёмки массовых сцен будут привлекаться местные жители.

«Район Губахи выбран нами для строительства комплекса декораций потому, что он позволяет осуществлять съёмочный процесс безостановочно и эффективно: там есть место для проживания съёмочной группы, транспортная инфраструктура, питание. Мы привезём в Губаху на 2-3 месяца группу более 150 человек, не считая актёров массовых сцен и отдельных специалистов», — добавил продюсер фильма «Сердце Пармы» Игорь Толстунов.

Продюсер киноленты Дарья Лаврова заявила, что автор книги «Сердце Пармы» одобрительно отнёсся к фильму: «Мы общались с Алексеем Ивановым, и он позитивно настроен, ждёт этого фильма и готов всячески помогать и консультировать». Планируется, что вскоре Алексей Иванов познакомится с режиссёром фильма.