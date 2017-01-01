Склад ресурсов на случай ЧС разместят в Камской долине На покупку этажа в здании на Спешилова, 107 из бюджета края планируют выделить 39,5 млн рублей

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Скриншот Google. Maps

Депутаты Заксобрания по просьбе краевого правительства подготовили поправку в перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры. Предлагается приобрести для ГКУ «Щит» за счёт краевого бюджета помещение площадью 1007,9 кв. м. По словам председателя инфраструктурного комитета Заксобрания Виктора Плюснина, на покупку второго этажа в бывшем автосалоне «ЭКС авто» планируется выделить 39,5 млн. руб. Средства на приобретение помещений в здании бывшего автосалона собираются предусмотреть за счёт дополнительных доходов 2018 года. Соответствующая поправка в бюджет уже готовится.

Сейчас часть складских помещений «Щита», где хранятся ресурсы для ликвидации ЧС, находятся далеко от Перми, что влияет на оперативность реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций как в краевой столице, так и на всей остальной территории Прикамья. В здание бывшего дилерского центра планируется перевести ресурсы, находящиеся на складах в поселке Юг Пермского района, и оборудовать рабочие места для сотрудников казённого учреждения. Это позволить сократить количество складов, эффективнее организовать транспортную логистику, а также освободить помещения на Советской, 64 и передать их краевому министерству по управлению имуществом. В ГКУ «Щит» планируют переехать в новые помещения до конца лета.

Отметим, в 2012 — 2015 годах помещения по ул. Спешилова, 107 занимал регистрационный отдел краевой ГИБДД, а до недавнего времени там находился музей «Ретро-гараж».