Расходование средств на переселение березниковцев обсудят в Москве
Прикамье на коллегии Счётной палаты России представят губернатор Максим Решетников и глава краевой КСП Геннадий Тушнолобов
Эффективность расходования средств федерального бюджета на переселение жителей Березников из зоны техногенной аварии обсудят на заседании коллегии Счётной палаты Российской Федерации. Коллегия соберётся 22 марта в Москве, сообщил сегодня на заседании инфраструктурного комитета Заксобрания председатель КСП Пермского края Геннадий Тушнолобов. Участие в заседании коллегии КСП РФ помимо самого г-на Тушнолобова примет губернатор Прикамья Максим Решетников.
Напомним, процесс расселения жилых домов в правобережном районе Березников финансируется из трёх источников: федерального бюджета, краевого бюджета и из средств ПАО «Уралкалий». Как пояснил «Новому Компаньону» Геннадий Тушнолобов, на коллегии планируется обсудить результаты плановой проверки КСП РФ, которая проанализировала эффективность расходования средств федерального бюджета на эти цели. О расходовании краевых и корпоративных средств речи идти не будет.
Отметим, в 2016 году президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросу переселения граждан из зоны техногенной аварии в Березниках. В частности правительству РФ и исполнительной власти Пермского края было поручено рассмотреть вопрос о причинах неиспользования средств федерального бюджета, выделенных на эти цели в 2014-2015 годах. По результатам они должны были принять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, виновным в затягивании процесса.