С незаконной рубкой леса в Прикамье будут бороться с помощью новых технологий

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Сегодня, 20 марта, на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Пермском крае был рассмотрен вопрос о проводимых работах для легализации лесозаготовки в Прикамье. С «чёрными лесорубами» краевые власти планируют бороться с помощью оперативного космического мониторинга лесов.

По данным регионального Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, с 2012 года количество незаконных рубок уменьшилось в два раза: с 1052 до 516 в 2017 году. Однако объёмы незаконно срубленной древесины увеличились: с 27 тыс. кбм в 2016 году до 77 тыс. кбм — в 2017 году. По мнению экспертов, это обусловлено повышением уровня технической оснащённости лиц, заготавливающих древесину незаконно. Ущерб от незаконной вырубки леса в прошлом году составил более 500 млн руб.

Как отметил губернатор Максим Решетников, в 2017 году Минприроды совместно с правоохранительными органами реализован комплекс мер по выявлению, пресечению и предотвращению незаконных рубок лесных насаждений и иных лесонарушений, как на законодательном, так и на практическом уровне.

«В борьбе с правонарушениями в лесной промышленности мы делаем ставку на современные технологии, проводим совместную работу с Рослесхозом, в результате которой договорились о внедрении ряда новшеств, — пояснил глава Прикамья. — В этом году в Добрянском районе запускается пилотный проект по оперативному мониторингу лесов, который мы реализуем единственные в стране, и который отмечен на федеральном уровне. Он позволит существенно сократить сроки выявления незаконных рубок».

Космический мониторинг позволит оперативно получить данные об изменениях на территории лесного хозяйства — снимки со спутника, которые будет предоставлять ГИС-Центр Пермского государственного национального исследовательского университета, будут проходить дешифрование раз в две недели, тогда как традиционный мониторинг позволяет делать это раз в год. По словам министра природных ресурсов Пермского края Дмитрия Килейко, «по результатам реализации пилотного проекта будет предложено рассмотреть возможность всем арендаторам лесных участков привлекать центры обработки пространственных данных для проведения подобного рода работ».

Кроме того, в этом году краевые власти предполагают укрепить материально-техническую базу отрасли. Штат лесных инспекторов будет увеличен на 10%, новые сотрудники появятся, в первую очередь, на самых сложных участках. В этом году также будет обновлён автопарк: будет закуплена новая лесопатрульная техника — 30 УАЗиков и 26 беспилотников.

Кроме того, каждое из 137 участковых лесничеств будет оснащено специальными измерительными и навигационными приборами, в каждое из 26 ГКУ (лесничеств) закуплен беспилотный летательный аппарат, автомобильный транспорт сотрудников лесной охраны будет оснащён ГЛОНАСС трекерами, сообщил Дмитрий Килейко.

В регионе активно развивается межведомственное взаимодействие. На территории региона действует межведомственная комиссия по противодействию незаконным заготовкам и обороту древесины. Укреплены и расширены межведомственные контакты с правоохранительными органами Пермского края, прокуратурами.

«В 2017 году сотрудниками полиции составлено в 2,5 раза больше протоколов об административных правонарушениях в области оборота древесины, чем за 2016 год», — отметил Дмитрий Килейко.

Кроме мониторинга, по поручению губернатора Пермского края, Минприроды проработаны возможности использования систем фотовидеофиксации, совмещённых с пунктами весогабаритного контроля, для отслеживания объёмов перевозки лесоматериалов. Всего в рамках создания системы фотовидеофиксации в Пермском крае будет установлено более 50 камер, в том числе — семь видеокамер в местах наибольшего трафика лесоперевозок.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края