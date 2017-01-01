Эксперты ERNST&YOUNG оценили эффективность центра интегрированных операций «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

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Фото: «Лукойл-Пермь»

Пермский край с рабочим визитом посетили представители аудиторско-консалтинговой компании EY (ERNST & YOUNG). Эксперты побывали в Центре интегрированных операций (ЦИО) «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Полазне, где изучили опыт информационного оснащения и применения передовых методик автоматизированного управления нефтедобычей.

Представители EY, которые специализируются на работе операционных центров в нефтегазовой отрасли, познакомились с ЦИО и распределением функциональных обязанностей между подразделениями предприятия. Итогом работы иностранных экспертов в Прикамье будут заключение об эффективности и предложения по оптимизации.

«Цель нашего визита — понять, как работает ЦИО, и сравнить ваш опыт с аналогичными центрами тех компаний, которые мне довелось консультировать. Понять, как применяются цифровые технологии. Посмотреть те направления, по которым можно применять другие альтернативные технологии, и можно говорить о дальнейшем совершенствовании того, что вы делаете. До EY я работала в BP, Shell и Chevron Corporation», — рассказала эксперт EY Суджата Кумар.

Справка

Центр интегрированных операций в Полазне работает в рамках пилотного проекта компании «ЛУКОЙЛ» «Интеллектуальное месторождение» с 2016 года. Сейчас ЦИО, цель которого — увеличить добычу нефти и снизить затраты, координирует операционную деятельность четырёх цеховых подразделений по добыче нефти и газа в северной части Пермского края.

По сообщению пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»