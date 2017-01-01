Пермским сервисом по прогнозированию заболеваний заинтересовались федеральные медицинские центры

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Пермский стартап, создавший сервис по прогнозированию вероятности появления заболеваний, прошёл независимую научную экспертизу и привлёк 15 млн руб. через Фонд содействия развитию предприятий в научно-технической сфере.

Сервис Biogenom обрабатывает медицинские данные человека: результаты лабораторной диагностики, включая генетику, показатели работы внутренних органов, факторы риска образа жизни. В результате клиент получает актуальную информацию о своём здоровье и прогноз вероятности возникновения заболеваний с рекомендациями по снижению рисков.



По словам директора ООО «Биогеном» Алексея Дубасова, человек сможет пройти обследования в любом городе России, где есть партнёрская клиника, а в Перми будет вестись обработка оцифрованных данных и прогнозирование.



Прогноз вероятности возникновения заболеваний строится по моделям здоровья, созданных на основе факторов риска, диагнозов и методов лечений тысяч людей, которые учёные отбирали в течение 20 лет. Методику прогнозирования разработали в Федеральном научном центре медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения под руководством академика РАН Нины Зайцевой, объясняют в пресс-службе администрации главы региона.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что «цифровая экономика, промышленные технологии, биотехнологии — это те сферы, где Пермский край традиционно силён, нам действительно есть, что показать».

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