Пермяки могут бесплатно принять участие в проекте «Живая победа»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: victoryalive.com

Проект «Живая победа. История войны в лицах» стартовал в прошлом году в Екатеринбурге. В 2018 году, благодаря поддержке Фонда президентских грантов, в реализации идеи смогут принять участие жители Перми, Тюмени, Челябинска, Уфы, Ирбита, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского и Магнитогорска.

Проект «Живая победа. История войны в лицах» направлен на сохранение памяти в виде личных историй и «оживших» семейных фотоальбомов нынешних жителей Урала, тех его городов, которые в годы Великой Отечественной войны были центрами эвакуации и тыловым щитом страны, говорится в описании проекта.

Жителям городов-участников проекта предлагается выбрать снимок из своего семейного архива, на котором изображён его родственник в военное время, разместить его в социальной сети на странице проекта и принять участие в конкурсном отборе. Непременное условие конкурса — личная семейная история о людях, которые изображены на снимках, об их роли в Великой Отечественной войне, о том, что герой снимка сделал для победы и как память о нём хранится в его семье. Профессиональная команда (фотограф, реквизитор, гримёр, парикмахер) в точности воссоздаст ретро-фото, повторяя одежду, позу, выражение лиц со старого снимка.

Кроме того, авторы проекта реконструируют знаковые и необычные черно-белые кадры, отображающие жизнь городов во время войны. В общегородских акциях по воссозданию известного архивного снимка города могут принять участие все желающие.

Мобильная команда фотохудожников побывает в каждом из городов, а по окончании проекта в каждом из них пройдёт выставка. В последующем фотовыставки будут переданы в музеи городов-участников и смогут стать обменным выставочным фондом.

Изданный в бумажном варианте фотоальбом будет передан в школы, библиотеки, краеведческие музеи, совет ветеранов, администрации городов-участников. Фотоальбом и репортажи с выставок также будут доступны в электронном виде для всех желающих на сайте проекта и страницах проекта в социальных сетях, сообщают организаторы проекта «Живая победа. История войны в лицах».