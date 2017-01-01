В Пермском крае ведётся подготовка к пожароопасному сезону

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Фото: СГБУ «Пермский лесопожарный центр»

С 12 по 23 марта на аэродроме Фролово проводится воздушная подготовка парашютистов-пожарных специализированного подразделения «Западно-Уральская база авиационной охраны лесов» СГБУ «Пермский лесопожарный центр» по выполнению прыжков с парашютом с самолета Ан-2.

В рамках подготовки парашютисты-пожарные Ныробского и Гайнского авиаотделений выполнят более 200 тренировочных прыжков, сообщают в центре. Помимо практических навыков воздушной подготовки лесные пожарные осваивают средства радиосвязи, лесопожарное оборудование и основное — тактику и технику тушения лесных пожаров.

Напомним, всего в штате СГБУ «Пермский лесопожарный центр» работают четыре лётчика-наблюдателя (Ныробское, Гайнское, Березниковское и Пермское авиаотделения), инспектор лётно-производственной службы и 83 человека парашютно-десантной пожарной службы. Ежегодно при тушении лесных пожаров на удалённых территориях совершается около 350 производственных прыжков с парашютом. Авиационными силами в Пермском крае ликвидируется порядка 30% лесных пожаров, в труднодоступных и удалённых лесных массивах. В 70% случаев лесные пожары ликвидируются совместно авиационными и наземными силами.