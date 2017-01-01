В Перми пройдёт юбилейный конкурс артистов балета «Арабеск»

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11 апреля на сцене Пермского театра оперы и балета начнётся конкурс артистов балета «Арабеск». В этом году в дирекцию фестиваля поступило 260 заявок на участие от молодых исполнителей из 16 стран и 19 городов России. Они представляют 22 учебных заведения и 25 театров, среди которых Большой, Мариинский и Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Откроется юбилейный, 15-й конкурс торжественным концертом, сообщают в театре. В первом отделении, которое посвящено 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, выступят молодые звезды балета, лауреаты «Арабеска» прошлых лет. В этом году все они вновь будут объединены общей темой — это творчество Льва Толстого. В работе мастерской также приняли участие лауреаты «Арабеска» прошлых лет из Перми, Москвы и Санкт-Петербурга: Александр Могилев, Павел Глухов, Дмитрий Антипов, Юлия Бачева, Алексей Расторгуев и Константин Кейхель.

Конкурсные показы начнутся 12 апреля. Структура конкурса традиционна: он разбит на три тура. Показы в рамках первого и второго туров проводятся в течение трех дней (12,13 и 14 апреля — первый тур, 15,16 и 17 апреля — второй) в 12:00 и 18:00. Артисты могут исполнять сольные номера или дуэты. В рамках второго тура — 19 апреля — пройдёт конкурс современной хореографии. На нём свои работы представят как исполнители, так и хореографы. Решающий, третий тур конкурса состоится 20 апреля, его участники должны будут исполнить две вариации или па-де-де хореографов XIX—XXI веков.

Елена Завершинская, директор конкурса «Арабеск»:

— В этом году будет очень интересное открытие — такой сложной и разнообразной программы у нас ещё не было. Обычно мы делаем либо классический концерт лауреатов, либо мастерскую, а в этом году представим и то, и другое, потому что конкурс юбилейный, и это большой праздник. В остальном всё будет как обычно: будут, надеюсь, сильные, талантливые участники и захватывающая борьба в третьем туре.

Имена победителей станут известны в день торжественного закрытия конкурса — 21 апреля. В состав жюри конкурса в этом году вновь вошли ведущие балетные эксперты. Это Николай Боярчиков, Дитмар Зайфферт, Морихиро Ивата, Сон Хи Джан, Педро Карнейро, Леонора Куватова, Андре Луис, Алексей Мирошниченко, Турсынбек Нуркалиев, Раду Поклитару, Татьяна Предеина, Владимир Толстухин. Председатель жюри — Владимир Васильев.

Основная борьба развернётся за Гран-при — премию в размере 300 тыс. руб. В каждой возрастной группе будут вручены по две первые, две вторые и две третьи премии. Также жюри выберет лучших среди балетмейстеров и исполнителей номеров современной хореографии. Кроме того, предусмотрено более десяти специальных призов. Завершится конкурс гала-концертом лауреатов.

В дни проведения конкурса — с 10 по 24 апреля — в Пермской художественной галерее будет работать выставка картин художественного руководителя конкурса Владимира Васильева, посвящённая 60-летию его творческой деятельности, а также выставка фотохудожника Юрия Чернова, снимавшего «Арабеск» в течение всех лет работы конкурса.