В Чусовом начались финальные соревнования всероссийской спартакиады спортивных школ

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С 19 по 24 марта в Чусовом пройдут финальные соревнования по сноуборду II Всероссийской зимней спартакиады спортивных школ. На соревнования приехали более 100 спортсменов из 15 регионов страны, которые поборются за победу в дисциплинах биг-эйр, слоуп-стайл, параллельный слалом, параллельный слалом-гигант и сноуборд кросс.

Напомним, Пермский край принимает три финальных этапа спартакиады спортивных школ. Первыми стали соревнования в Чайковском, где на базе федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» спортсмены разыграли награды в лыжном двоеборье и прыжках на лыжах с трамплина. Затем на трассах СДЮСШОР «Огонёк» им. Данилова в Чусовом определились победители по санному спорту.

II Всероссийская зимняя Спартакиада спортивных школ продлится до 16 апреля. В 9 субъектах Российской Федерации будут проведены соревнования по 15 видам спорта: биатлон, бобслей (скелетон), горнолыжный спорт, конькобежный спорт, кёрлинг, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей и хоккей с мячом. Участниками финальных соревнований станут более двух тысяч атлетов, которые разыграют 84 комплекта медалей.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края