Бухгалтерию Фонда капремонта в Прикамье проверят независимые аудиторы

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Фото: Константин Долгановский

Региональная служба по тарифам Пермского края объявила конкурс по отбору аудиторской организации для проверки финансовой отчётности Фонда капитального ремонта за 2017 год.

Аудит проводится ежегодно, чтобы обеспечить строгий контроль за расходованием средств, перечисленных собственниками в качестве взносов на капремонт, сообщает пресс-служба РСТ.

Начальная цена контракта составляет 116,6 тыс. руб. Заявки принимаются до 22 марта. Оценка заявок состоится 27 марта. Их будут оценивать по предложенной цене, сроку исполнения договора, страхованию ответственности за нарушение договора или причинение вреда имуществу в результате осуществления аудиторских услуг и наличию опыта проведения аудита бухгалтерской отчётности некоммерческих организаций в 2012-2014 годах.