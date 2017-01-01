Сразу пять юных музыкантов из Пермского края получили стипендии Дениса Мацуева Призы от пианиста и сертификаты от губернатора получили молодые таланты из Перми, Березников и Полазны

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Фото: Пермская краевая филармония

Региональный конкурс юных музыкантов на соискание стипендии Дениса Мацуева в восьмой раз организовали Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена» им. И. Н. Вороновой и Пермская краевая филармония при поддержке Министерства культуры Прикамья.

В 2018 году церемония награждения лауреатов и стипендиатов конкурса, а также гала-концерт лучших из них, были, как никогда, торжественны. Свечу в керамической чаше из гжеля — многолетнем символе фонда и конкурса — зажёг глава региона Максим Решетников. Губернатор вместе с президентом фонда Денисом Мацуевым вручил триумфаторам года стипендии и именные сертификаты.

В своем приветственном слове Максим Решетников поблагодарил участников конкурса и отметил важность мероприятия для региона: «Хочется поздравить детишек, всех участников этого конкурса. Вы проделали большую работу, и вы, несомненно, уже победители. Отдельная благодарность родителям, бабушкам, дедушкам, и, конечно, педагогам. Этот проект стал важной традицией для региона, необходимым этапом роста для наших талантливых детей. Пермский край богат талантами, и такие конкурсы очень помогают находить новые».

По словам министра культуры Пермского края Галины Кокоулиной, «выступления пермских юных дарований были настолько яркими, что жюри решило присудить не три премии, как обычно, а сразу пять. Это настоящий рекорд для конкурса, который многое говорит об уровне подготовки наших юных музыкантов».

«Много лет в рамках фестиваля на эту сцену выходят наши «искорки». И каждый год их становится всё больше. Для многих из них конкурс становится путёвкой в жизнь. В этом году в Перми были одни из самых ярких мастер-классов, мы дали пять стипендий, и это, наверное, рекорд для конкурса», — поддержал министра известный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев.

Стипендиатами 2018 года стали: Захар Внутских, фортепиано, первоклассник Полазненской детской школы искусств (педагог — Зенкова Елена Николаевна); Михаил Ефимовских, баян, первокурсник Пермского музыкального колледжа (педагог — Юнкинд Наталия Васильевна); Анастасия Лапаева, скрипка, 6 класс Детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского, г. Березники (педагог — Кузнецова Татьяна Михайловна); Ольга Мосягина, домра, Пермский музыкальный колледж, 2 курс (педагог — Федорова Ольга Николаевна).

Кстати, от Захара Внутских Денис Мацуев пришел в такой восторг, что заявил: мол, сделаю все, что от меня зависит, но заберу паренька в столицу — ему непременно нужно учиться в специализированной школе при Московской консерватории.

На этот раз в программу конкурса впервые была введена новая номинация — «Орган», причём сделано это было по предложению Пермской филармонии. И первой обладательницей стипендии в этом направлении музыкального искусства стала Майя Мокрецова (Академия творчества для детей и взрослых в ПГИК, пятый год обучения). Её педагог Евгений Камянская — начальник концертного отдела Пермской филармонии и основательница пермской органной школы.

Ещё один талант — Иван Селезнёв (баян) — пятиклассник из Детской школы искусств» города Оса (педагог — Вергизова Наталья Валентиновна) получил специальный приз — путёвку в летнюю творческую школу «Новые имена», которая пройдёт в Суздале.

Заявки на конкурс принимались от юных дарований от 8 до 18 лет. Первый отборочный тур конкурса проходил со 2 по 4 марта. На него поступило 149 заявок от юных музыкантов из 19-ти муниципальных образований региона. Их принимали в номинациях «Фортепиано», «Орган», «Струнные смычковые инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Академический вокал» и «Народное пение». Во второй тур прошли 22 человека.

Членами жюри первого тура стали ведущие преподаватели в сфере музыкального образования и известные музыканты Перми: художественный руководитель и дирижёр оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии Галина Токарева, солист Пермского академического театра оперы и балета им. Чайковского и квинтета «Аристократ» Руслан Зиганшин, преподаватель института культуры Анна Анисимова, профессор кафедры сольного пения института культуры, заслуженная артистка Марийской АССР, дипломант Международного конкурса Людмила Хохлова, председатель жюри — солистка филармонии, органистка Евгения Камянская.

Члены жюри второго (основного) тура — мастера искусств и педагоги ведущих образовательных учреждений России: Валерий Пясецкий (фортепиано) — заслуженный артист России, профессор, директор Центральной музыкальной школы при Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского; Олег Худяков (флейта) — декан факультета исторического и современного исполнительского искусства, профессор Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского; Семён Шмельков (баян) — старший преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных.

Эти же педагоги провели мастер-классы по своим специальностям для 30-ти учащихся музыкальных школ и школ искусств Прикамья.

Зажигать новые «искорки» — важнейшая просветительская и образовательная миссия. И в этом Денис Мацуев и краевая филармония единодушны. Но самое главное, подчёркивает Денис Мацуев, что лишь в Перми так серьёзно и ответственно подходят к воспитанию будущих слушателей, устраивая юным исполнителям настоящие гастрольные турне по краю.

Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии.