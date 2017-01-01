Экс-глава администрации губернатора Прикамья вошёл в состав коллегии Минюста РФ

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Президент России Владимир Путин утвердил состав коллегии Министерства юстиции РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В состав коллегии вошёл бывший глава администрации губернатора Пермского края Рустем Юсупов, покинувший свой пост в начале декабря 2017 года и ставший начальником главка Минюста РФ по Москве. Отметим также, что до перехода на должность руководителя администрации губернатора Прикамья Рустем Юсупов работал главой краевого минюста.

Помимо бывшего пермского чиновника членами коллегии стали директор департамента экономического законодательства Минюста РФ Елена Ардабьева, начальник Главного управления Минюста РФ по Нижегородской области Сергей Быстревский, начальник управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Дмитрий Жуйков, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Виктор Кидяев (по согласованию), директор департамента управления делами Минюста РФ Дмитрий Киселёв, директор департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ Владимир Титов, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак (по согласованию), начальник Главного управления Минюста РФ по Новосибирской области Виктор Храбров и директор департамента организации и контроля Минюста РФ Андрей Чумаков.