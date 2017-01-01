В Перми началась реконструкция сквера Розалии Землячки

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Фото: Администрация Перми

Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, в 2018 году сквер им. Розалии Землячки в Мотовилихинском районе города будет воссоздан в историческом виде.

Так, проект реконструкции предусматривает восстановление пешеходных дорожек, ограждения по периметру сквера, установку лавочек и урн. Кроме того, планируется обновить уличное освещение. Центральный элемент сквера — фонтан — как и прежде, украсят головы львов. У фонтана также появится подсветка.

Во время выездного совещания глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что сквер должен не только «вернуть свой исторический облик», но и стать комфортным и современным местом для отдыха и прогулок пермяков. Поэтому в обновлённом сквере появится игровая зона для детей.

С 19 марта подрядная организация — ООО «ПКФ «КСОРЗ-М» — приступает к подготовительным работам: установке ограждения и сносу аварийных тополей. Затем начнутся демонтажные работы и строительство подземных коммуникаций, сообщают в мэрии Перми.

Взамен старых аварийных тополей в сквере будет высажено порядка 1,2 тыс. молодых саженцев деревьев и кустарников ценных пород — яблони, ивы, клёнов остролистных и Гинала, рябины, груши, елей колючих, сирени, гортензии, кизильника и других.

Отметим также, что всего на реконструкцию сквера из бюджета города выделено 83, 5 млн руб.

Завершить все работы подрядчик должен до конца 2018 года. На время реконструкции проход по скверу будет закрыт.