Прошедшие в Прикамье выборы назвали самыми бесконфликтными с начала нулевых
О нарушениях на участках сообщали в десять раз реже, чем при голосовании полтора года назад
Рабочая группа при Общественной палате по общественному контролю за избирательным процессом на территории Пермского края подвела итоги кампании.
По данным Крайизбиркома, 18 марта в крае всего работало более четыре тысячи наблюдателей, почти половина из них была направлена Общественной палатой. Также во время выборов при этом органе работала горячая линия, на которую можно было сообщить о нарушениях.
Председатель Общественной палаты Дмитрий Красильников сообщил, что в этом году в ситуационный центр поступило около 20 звонков. Для сравнения в 2017 году на выборах губернатора их было около 80, а в Единый день голосования в 2016 году — около 200. Также параллельно с этим шёл мониторинг соцсетей. Было обнаружено 32 случая возможных нарушений, но после обработки сигналов выяснялось, что нарушения не были серьёзными, считает Красильников. По итогам выборов нарушений, которые бы привели к отмене результатов голосования на каком-либо участке, не обнаружили.
Заместитель председателя комиссии по общественному контролю Михаил Мухин отметил, что в этом году люди звонили в основном с жалобами на то, что не могут себя найти в списках избирателей или у КОИБов произошёл технический сбой. Но, по словам Михаила Мухина, всё это быстро устранялась, и каждый из звонивших смог проголосовать.
«Традиционно были звонки и весёлого характера. Совсем рано утром позвонил некто Валерий Михайлович. Сказал «Я проголосовал, все хорошо» и положил трубку. Совершенно нормальная ситуация. Ещё был звонок, поступивший из Общественной палаты России. Он касался материала по нарушениям на участковой комиссии №214 в Березниках. По их данным, там осуществлялись какие-то странные противозаконные процедуры. Но мы связались с нашими наблюдателями и Избирательной комиссии Пермского края, и оказалось, что материал по фактам нарушений был фейком».
По словам политтехнолога Юрия Исаева, прошедшие выборы можно назвать самыми бесконфликтными в Пермском крае с начала 2000-ых годов.
«Эти выборы можно сравнить только с референдумом по созданию Пермского края. Тогда тоже была атмосфера всеобщей поддержки, взаимовыручки, и конфликты в наблюдательской среде практически отсутствовали. Звонков было не так много, хотя информированность была достаточно большая. Это говорит о том, что социальная напряжённость по поводу выборов была очень не высокой», — отметил эксперт.