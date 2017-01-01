Прошедшие в Прикамье выборы назвали самыми бесконфликтными с начала нулевых О нарушениях на участках сообщали в десять раз реже, чем при голосовании полтора года назад

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Фото: Сергей Федосеев

Рабочая группа при Общественной палате по общественному контролю за избирательным процессом на территории Пермского края подвела итоги кампании.

По данным Крайизбиркома, 18 марта в крае всего работало более четыре тысячи наблюдателей, почти половина из них была направлена Общественной палатой. Также во время выборов при этом органе работала горячая линия, на которую можно было сообщить о нарушениях.

Председатель Общественной палаты Дмитрий Красильников сообщил, что в этом году в ситуационный центр поступило около 20 звонков. Для сравнения в 2017 году на выборах губернатора их было около 80, а в Единый день голосования в 2016 году — около 200. Также параллельно с этим шёл мониторинг соцсетей. Было обнаружено 32 случая возможных нарушений, но после обработки сигналов выяснялось, что нарушения не были серьёзными, считает Красильников. По итогам выборов нарушений, которые бы привели к отмене результатов голосования на каком-либо участке, не обнаружили.

Заместитель председателя комиссии по общественному контролю Михаил Мухин отметил, что в этом году люди звонили в основном с жалобами на то, что не могут себя найти в списках избирателей или у КОИБов произошёл технический сбой. Но, по словам Михаила Мухина, всё это быстро устранялась, и каждый из звонивших смог проголосовать.

«Традиционно были звонки и весёлого характера. Совсем рано утром позвонил некто Валерий Михайлович. Сказал «Я проголосовал, все хорошо» и положил трубку. Совершенно нормальная ситуация. Ещё был звонок, поступивший из Общественной палаты России. Он касался материала по нарушениям на участковой комиссии №214 в Березниках. По их данным, там осуществлялись какие-то странные противозаконные процедуры. Но мы связались с нашими наблюдателями и Избирательной комиссии Пермского края, и оказалось, что материал по фактам нарушений был фейком».

По словам политтехнолога Юрия Исаева, прошедшие выборы можно назвать самыми бесконфликтными в Пермском крае с начала 2000-ых годов.

«Эти выборы можно сравнить только с референдумом по созданию Пермского края. Тогда тоже была атмосфера всеобщей поддержки, взаимовыручки, и конфликты в наблюдательской среде практически отсутствовали. Звонков было не так много, хотя информированность была достаточно большая. Это говорит о том, что социальная напряжённость по поводу выборов была очень не высокой», — отметил эксперт.