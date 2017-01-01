Пермские творческие коллективы представили Россию на фестивале в Италии

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В итальянском Агридженто, городе-побратиме Перми, прошёл фестиваль цветущего миндаля («Mandorlo in Fiore»), в котором приняли участие более 15 тыс. человек.

На масштабном мероприятии Россию представили четыре творческих коллектива из Перми: муниципальный ансамбль «Воскресение», оркестр Дворца детского (юношеского) творчества города Перми, образцовый театр танца «Юность» и хореографическая группа муниципального ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка».

На фестивале пермские коллективы «Воскресение» и «Ярмарка» выступили с джазовым коллективом из Милана. Кроме того, ансамбль «Воскресение» принял участие в творческой встрече с известными итальянскими авторами и исполнителями Грациано Моссуто и Даниеле Гуастелла, с которыми пермяков связывают многочисленные совместные проекты.

Также в рамках фестиваля прошли концертные программы, шествия и мастер-классы, сообщают в пресс-службе городской администрации.

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