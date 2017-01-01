Режиссёр Андрей Звягинцев проведёт творческую встречу в Перми

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3 апреля в Пермском театре кукол пройдёт творческая встреча с кинорежиссёром и сценаристом Андреем Звягинцевым «5 взглядов на человека и время».

Андрей Звягинцев — режиссер картин «Нелюбовь», «Левиафан», «Елена», «Возвращение», «Изгнание». Он является обладателем главного приза Венецианского и лауреатом Канского кинофестивалей, двукратным номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017).

Начало встречи — в 19.30. Возрастное ограничение — 6+.